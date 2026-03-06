オリックス・山岡泰輔投手（３０）が６日・巨人戦の登板で、開幕ローテ入りへ向けた確認段階に入る。７０球前後を予定しており「各球種の精度がもう少し。良い感じに上がってきている」という感覚を、より良いものにする考えだ。新しく張り替えられた京セラドームの芝については「打球が死ぬ感じはした。バント処理は遅れないようにしたい」と話した。