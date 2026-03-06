「オープン戦、日本ハム３−４西武」（５日、エスコンフィールド）力で奪った空振りが、確かな手応えとして残った。先発した日本ハム・山崎福也投手（３３）が４回４安打２失点。点は奪われたものの、直球で押すというテーマは十分に合格ラインの投球だった。二回無死一塁では、真ん中高めの１４０キロで外崎を空振り三振。三回１死満塁では渡部を内角高めの１４４キロで遊ゴロ併殺に仕留めた。「今日はスピードを出したかっ