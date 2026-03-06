ドバイ遠征を取りやめて大阪杯（4月5日、阪神）に目標を変更したマスカレードボール（牡4＝手塚久）が5日、Wコースで追い切りを行った。フィーリウス（4歳3勝クラス）を3馬身追走し、直線は内に入って馬なりのまま併入。時計は6F84秒6〜1F11秒5。手塚久師は「正式に（ドバイへ）行かないことが決まり、当初の予定より（時計を）遅くした。出走が1週延びて空輸もないので、やり過ぎないように。精神的にイライラしないように調