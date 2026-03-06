無敗3連勝で紅梅Sを制したリリージョワ（牝＝武幸）、僚馬でフェアリーS1着ブラックチャリス（牝）は桜花賞（4月12日、阪神）へ。小倉1勝クラス1着サンライズケヴィン（牡＝平田）は京浜盃（25日、大井）か伏竜S（28日、中山）。阪神未勝利勝ちリアライズルミナス（牝＝橋口）はフローラS（4月26日、東京）。