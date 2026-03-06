巨人・石塚裕惺内野手（１９）が５日、プロで初めて凱旋する甲子園での躍動を誓った。６日から関西遠征３連戦に臨み、８日の阪神戦で花咲徳栄３年夏以来、２年ぶりに聖地へ足を踏み入れる。開幕３連戦の相手でもあるセの王者に「しっかり立ち向かっていけるように」と決意。初の開幕１軍メンバー入りをかけたサバイバルへ危機感を示し、猛アピールを誓った。高揚感と使命感を胸に、石塚が甲子園へ戻ってくる。８日の阪神戦に出