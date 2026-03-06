阪神・藤川球児監督（45）が5日、大阪市内で開かれた球団激励会で、開幕1軍を懸けたサバイバルの開戦を宣言した。第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する坂本、佐藤輝、森下は、決勝進出した場合、1軍最短合流は21日のオリックス戦（京セラドーム）。3選手不在の中、きょう6日ソフトバンク戦は今春初めて甲子園でのオープン戦となる。若虎や1軍当落線上の選手が生き残りを懸ける10試合が、幕を開ける。シッ