阪神・岡城が本拠地でもハツラツ宣言だ。「新人なんで、積極的にそういった姿を見せたい。結果も重要だが、まずは姿勢をしっかり見せることができたら」待望の甲子園デビューが目前。3日の侍ジャパン戦（強化試合）では1軍の対外試合初打席で適時打をマーク。サポートメンバーの中日・仲地が投じた初球の内角直球を左翼線に運んだ。この一打は反響を呼んだ。期待のドラフト3位外野手は「多くのメッセージをいただいた。引き続