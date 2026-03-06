阪神・村上が6日のソフトバンク戦（甲子園）で開幕投手公表後初めて先発する。オープン戦初登板となった前回2月22日のヤクルト戦では2回無失点。今回の登板では、春季キャンプから取り組む“脱力フォーム”の確認作業に取り組む。「しっかり、いい真っすぐが投げられるようにやりたい」今春のキャンプでは、力みを抜いた状態でいかに質の高い球を投げられるかにこだわってきた。「力を入れて良い球が行くのは当たり前。どれ