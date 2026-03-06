阪神・藤川球児監督（４５）が５日、チーム全体への切磋琢磨（せっさたくま）を求めた。大阪市内で行われた、阪神電鉄主催の「阪神タイガース激励会」に出席。壇上のあいさつで「いつあるか、いつ終わるか分からないようなチャンスに選手たちが日々没頭してくれています。この姿があれば、タイガースは必ずいい姿になると思います」と個々の現状をプラスに捉えた。６日からは甲子園で５試合のオープン戦が組まれている。「小さ