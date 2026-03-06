阪神・立石が復活へのギアをまた一段上げた。右脚の肉離れで別メニュー調整が続いていたが、ついにダッシュを解禁。チーム本隊の傍らで同じウオーミングアップのメニューを消化した。その後は山田とキャッチボール。サブグラウンドではベースランニングにも取り組むなど、順調な回復ぶりをアピールした。見守った平田2軍監督は「（グラウンドの）サイドで流れを確かめた。明日の状態を見ていきたい」と説明。待望の完全合流は