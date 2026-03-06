甲子園の土を克服するための5試合が始まる。開幕遊撃を目指すディベイニー（パイレーツ）が、6日の甲子園デビューを前に「いい状態にある。順調に進んでいる」と自信をのぞかせた。メジャー仕様とは違う内野が土のグラウンドは初体験。今春の沖縄キャンプでもバウンドが合わずに苦慮する姿があった。甲子園でのオープン戦は6日からの5試合だけ。選抜高校野球のために開幕前の練習機会もなく、重要度は高い。この日の練習では