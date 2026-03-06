「女子ゴルフ・ダイキン・オーキッド・レディース・第１日」（５日、琉球ＧＣ＝パー７２）ルーキーの藤本愛菜（１９）＝ヤマエグループＨＤ＝が１イーグル、３バーディー、２ボギーの６９で回り、３アンダーの３位と好発進した。昨年２度目の挑戦となったプロテストに合格し、新人戦で優勝したホープ。日本選手初となるデビュー戦Ｖの期待が高まる。首位は５アンダーの永井花奈（２８）＝ＳｅｒｖｉｃｅＮｏｗ。１打差の２位に