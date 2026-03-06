阪神・近本が新戦力との連係を強める意向を示した。きょう6日からは甲子園球場でオープン戦5試合が開催。本拠地では自身の調整と並行して外野手の浜田とコミュニケーションを図り、本番でのミスを未然に防ぐ構えだ。「甲子園はちょっと独特なところもあるので。実戦で“ああだ、こうだ”と言いながら確認していきたい」聖地で重要なのは「アイコンタクト」だ。レギュラーシーズンが開幕すれば4万人を超える大歓声で、選手同