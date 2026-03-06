日本サッカー協会の山本昌邦ナショナルチームダイレクター（ＮＤ）兼技術委員長（６７）が５日、都内での技術委員会後に取材に応じた。流通経済大の男子サッカー部の部員５人が違法薬物の使用を認め、同部の寮が麻薬取締法違反の疑いで茨城県警の家宅捜索を受けた件について「情報の把握に努めている。事実であれば、本当に残念で悲しい」と話した。山本委員長は、航空機内で児童ポルノを閲覧したとしてフランスで有罪判決を受