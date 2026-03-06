阪神・伏見が、タテジマでの甲子園デビューを前に、まずは本拠地を知ることを最優先課題に挙げた。「（甲子園は）シーズンの半分を戦う場所。球場を把握し、こちらが優位に進められるようにしたい」と、まずは環境への適応を強調。2月から続く実戦の延長線上で「場慣れ」を進める構えだ。地の利を最大限に生かすべく、守備の要として浜風や土の感触を確かめ、開幕への準備を整える。