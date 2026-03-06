スノーボード男子ハーフパイプで、２０２２年北京五輪金メダルの平野歩夢（２７）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が５日、都内で取材に応じ、フランス・アルプス地域で行われる２０３０年五輪への挑戦を明言した。出場となれば５大会連続で、２大会ぶりの金メダル奪還なら日本勢初の偉業。「４年後の試合に向けて、また戦っていくことは自分でも想像できている一つ。次こそピークを持っていけるように準備していきたい」と並々ならぬ覚