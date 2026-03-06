阪神タイガース応援団ヒッティングマーチ委員会は新たに4選手のヒッティングマーチを発表した。8日の巨人戦（甲子園）でお披露目予定。今季はディベイニーに加えて熊谷、植田、高寺のヒッティングマーチが誕生した。熊谷が「打席に多く立つことが曲を覚えてもらえる近道」と言えば、植田は「いっぱい打席に立てるように頑張ります」と意気込んだ。高寺は「名前が入った曲は素直にうれしい」とエールに応える決意を示した。また