阪神・大山の打球は浜風に乗って、スタンドに吸い込まれた。甲子園球場でのフリー打撃では40スイングで柵越え6本。オープン戦は、6日のソフトバンク戦から甲子園で5試合が開催される。順調な調整ぶりを披露した大砲は聖地での準備期間を重要視していた。「甲子園でできる試合（オープン戦）も何試合かだと思う。シーズンに向けて、自分のテーマがある。そういう準備をしたい」今春キャンプでは、打撃練習から左中間方向へ打