俳優の志尊淳（３１）が日本テレビ系ドラマ「１０回切って倒れない木はない」（４月１２日スタート。日曜、後１０・３０）で民放ＧＰ帯ドラマ初の単独主演を務めることが５日、分かった。日韓をまたいだ純愛ラブストーリーで、企画を秋元康氏が担当する完全オリジナル脚本。幼い頃に日本人の両親を失い、韓国有数の財閥の養子となった青年・キム・ミンソク／青木照（志尊）が、養父の死後に失脚。日本で医師の河瀬桃子と出会う