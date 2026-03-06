俳優の谷原章介（５３）が、２９日スタートのフジテレビ系の新情報番組「ＳＵＮＤＡＹブレイク．」（日曜、前７・００、初回は前７・３０スタート）でメインキャスターを務めることが５日、分かった。スペシャルキャスターにはお笑いコンビ・オズワルドの伊藤俊介（３６）が就任。情報番組キャスターを務めるのは初で、谷原との異色タッグが誕生する。２１年３月の「めざまし８」から、現在放送中の「サン！シャイン」（月〜金