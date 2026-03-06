阪神は５日、兵庫県西宮市の西宮神社を参拝し、恒例の必勝祈願を行った。新選手会長の村上頌樹投手（２７）は絵馬に今季のスローガンである「熱覇」としたためた。「ここから始まる。チーム全員で、ファンのみなさんと一緒に熱くなりながら戦っていければ」一丸で連覇を狙う１年のスタートダッシュを決めるべく、２年連続の開幕投手に指名された右腕。６日のソフトバンクとのオープン戦に先発予定で、大役が公表されてから初