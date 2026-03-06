阪神・高寺望夢内野手（２３）のヒッティングマーチが完成したことが５日、発表された。「たぎる闘志をこの瞬間に望む一撃レッツゴー！高寺」。自身の名前も入った新たな応援歌に「目標の一つでもあったので素直にうれしい」と笑みを浮かべた。昨季は自己最多の６７試合に出場し、打率・２３１、プロ１号を含む２本塁打、７打点とブレーク。結果を残した証しとも言えるが、「いや、これからもっと打てるように頑張ります