新潟市南区のスポーツ選手マネジメント会社・Ayudaが新潟地裁より破産開始決定を受けたことが分かりました。負債総額は約1100万円が見込まれます。 民間の信用調査会社・東京商工リサーチによりますと、Ayudaは、Jリーグに加盟するプロサッカーチームでコーチやアカデミースカウトを務めた代表が2018年3月に立ち上げた事業体です。主にサッカー選手のマネジメント業務や海外研修