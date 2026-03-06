阪神・佐藤輝明内野手（２６）のヒッティングマーチに前奏が追加されることが５日、発表された。追加される歌詞は「栄えある猛虎の歴史に刻め新たな輝跡をこだまするこの声を背に受け」で、大きなトランペットと太鼓の音色が特徴的。ゆったりとしたテンポで進む前奏を終えると、通常の応援歌に入る構成となっている。佐藤輝の名前にちなみ、「奇跡」ではなく「輝跡」としたことも今回の歌詞のこだわりの一つだ。現在、阪