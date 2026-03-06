新潟県内、3月1日までの1週間のインフルエンザの定点当たりの報告数は前の週よりも6．08減り、28．67となりました。警報基準の30を下回ったものの、終息基準である10を上回っているため、警報は継続されています。依然として学級閉鎖などが多い状態が続いているため、県はマスクの着用を含む咳エチケットや室内での換気の実施など、基本的な感染対策を引き続き、徹底するよう呼びかけています。