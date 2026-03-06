新潟空港のアクセス改善に向けた将来ビジョンについて、花角知事は県議会の答弁で「利用者数が検討開始の目安に達しておらず、財源の確保や事業採算性などで課題がある」との認識を示しました。 新潟空港の将来目指すべき姿とその実現への道筋について、県などが2023年にとりまとめた新潟空港将来ビジョンでは『アクセスしやすい空港』が取り組みの方向性の一つとして挙げられています。中でも上越新幹線の乗り入れや白新線の延伸