新潟交通は運転手不足に伴い、3月に実施するダイヤ改正で路線バスの運行本数を減らすと発表しました。 減便の対象となるのは、新潟市中心部に乗り入れる31路線で、3月29日のダイヤ改正では、現在の路線バスの運行本数に比べ、平日は78便、土曜日は87便、日曜・祝日は90便をそれぞれ減便します。東堀通線では、土曜と日曜・祝日の運行を取りやめるほか、有明線や浜浦町線など一部路線では平日朝の通勤・通学ラッシュ時間帯も減便の