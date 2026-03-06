【モデルプレス＝2026/03/06】日本テレビでは、4月12日より日曜ドラマ枠にて「10回切って倒れない木はない」（毎週日曜よる10時30分〜）を放送決定。俳優の志尊淳が、民放GP帯ドラマで初単独主演を務める。【写真】31歳人気俳優、肉体美のぞく上裸ショット◆4月期新日曜ドラマ「10回切って倒れない木はない」放送決定幼い頃に日本人の両親を失い、韓国有数の財閥の養子となった青年キム・ミンソク／青木照（志尊）。後継者と目され