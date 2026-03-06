オリックス・宇田川の実戦復帰が見えてきた。昨年3月に「右肘内側側副じん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）」を受け、オフに育成契約を結んだ右腕。同12月のブルペン投球再開を経て、今春キャンプは大阪・舞洲の球団施設で調整を重ねた。既にブルペンで最速147キロを計測するなど、順調に復帰への段階を踏んでいる。「試合で投げられる体が、だんだんできてきているのかなと」6日のブルペン入りを経て、状態に問題がなけ