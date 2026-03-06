広島は5日、マツダスタジアムで全体練習を行った。新井貴浩監督（49）は開幕投手決定時期の目安として「（3月）中旬ぐらいかな」と明かすも、現状は開幕ローテーションも含めて白紙であると改めて強調した。オープン戦が本格化する中、今季は究極のサバイバルでギリギリまで競争が繰り広げられる。新井監督は、開幕直前まで横一線の競争を貫く構えだ。全体練習終了後に開幕投手について言及。決定時期の一つの目安を示した。