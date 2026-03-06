◇第6回WBC1次ラウンドC組台湾0―3豪州（2026年3月5日東京D）24年プレミア12王者がいきなり崖っ縁に立たされた。C組で日本の最大ライバルとの呼び声が高かった台湾が、開幕戦でオーストラリアに0―3で完敗。曽豪駒（ソ・ゴウク）監督は「終わったことはすぐに忘れて、明日の相手にどう立ち向かうのか。どうやってベストをつくすのかを考えていきたい」と懸命に前を向いた。アクシデントに見舞われた。強化試合で左脇腹を