巨人・山崎伊織投手（２７）が６日のオリックスとのオープン戦（京セラＤ）に先発する。登板前日の５日はＧ球場でキャッチボール、ダッシュなどで調整してから大阪入り。４イニング程度を予定しており「投げないと、投げる体力は（つかない）。３回を投げた次は多分、３回以降がしんどくなる。それを開幕までにうまくやっていかないといけない」とテーマを持って臨む。今春対外試合は２登板で計５回１失点。前回２月２８日の韓