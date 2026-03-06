◇第6回WBC1次ラウンドC組豪州3―0台湾（2026年3月5日東京D）メジャー有望株が本領を発揮した。WBCデビューとなったオーストラリア・バザナが2―0の7回にダメ押しの右越え1号ソロ。打った瞬間に本塁打を確信して一塁ベンチを見て吠え、「本当にスペシャルな日になった」と笑った。24年ドラフトで同国出身選手として初めて全体1位指名を受けた23歳。昨季はマイナーで9本塁打を放つなど将来を嘱望される二塁手だ。「子供の