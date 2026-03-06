◆女子プロゴルフツアー開幕戦ダイキンオーキッドレディス第１日（５日、沖縄・琉球ＧＣ＝６６１０ヤード、パー７２）国内女子ゴルフの２０２６年シーズンが開幕した。ルーキーの藤本愛菜（１９）＝ヤマエグループＨＤ＝が１イーグル、３バーディー、２ボギーの６９をマークし、首位と２打差の３位と好発進した。プロテスト合格後、デビュー戦での初優勝となれば１９８８年のツアー制施行後初の快挙。国内ツアー１６勝の上田