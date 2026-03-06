◇オープン戦中日7―9DeNA（2026年3月5日横浜）中日・井上監督が、DeNA・藤浪に対して、改めて右打者を起用する考えを示した。「多少、それ（藤浪の右打者への死球）は怖いけど、そんなことも言っていられない」死球リスクをはらむ右腕とは、昨年8月31日の対戦では左打者8人を並べたが、7回零封されNPB復帰後初勝利を献上した経緯がある。この日、6回から登板した藤浪は2回1失点、5四死球と荒れ、7回には鵜飼が死球を