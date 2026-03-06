◇第6回WBC1次ラウンドC組チェコ4―11韓国（2026年3月5日東京D）2大会連続出場のチェコは大敗も、9安打4得点と打線は気を吐いた。0―6の5回に昨季オリオールズに所属した3番バブラが左翼に3ランを放ち、9回も犠飛で1点を返した。昨季まで巨人に所属した5番フルプも2安打と存在感を発揮。パベル・ハジム監督は「9安打4得点も誇れる。先発投手の出来が芳しくなかったが、競ったゲームができた。ディフェンス面が今日の