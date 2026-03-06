オリックス・寺西成騎投手（23）が、ギアチェンジの習得を目標に掲げた。2日の侍ジャパン戦（強化試合）では先発として2回を完全投球。初回には1死から大谷を6球全て直球勝負で左飛に打ち取るなど、150キロ超えの直球と切れ味鋭いスプリットで一躍その名をとどろかせた。「（反響は）ドラフトの時と同じぐらい連絡がきました。登板前は攻め込む気持ちよりも、“デッドボール当てたらヤバいな”って思い。でもマウンドに立てば