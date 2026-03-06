◇第6回WBC1次ラウンドC組台湾0―3豪州（2026年3月5日東京D）台湾の曽豪駒監督は、6日の日本戦先発投手を明かさなかったが、大会公式サイトの予定には鄭浩均（テイ・コウキン）と記された。オーストラリア戦後の会見で2度質問されても指揮官は「明日の試合も他の試合と同じように全力を尽くすだけ」と話すにとどめていた。台湾・中信でプレーする28歳の右腕で、21年までドジャース傘下マイナーでのプレー経験も持つ。