©ABCテレビ 3月8日放送の「新婚さんいらっしゃい！」に登場するのは、48歳のバツ2妻と、14歳下の夫！ 収録スタジオには、21歳長女以外の、27歳長男、23歳次男、18歳次女、16歳三女、5歳四女が勢ぞろい。さらには長男の妻と息子2人も観覧。5番目までは前夫との子だそうで、10年ほど一人暮らしをしていた夫にとっては、「急に仲間が増えた」という認識なんだとか。 ©ABCテレビ 2人の出会いは12年前、夫が21歳、妻が35歳