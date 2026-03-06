オリックス・山岡泰輔投手（30）が、6日の巨人戦（京セラ）に先発する。今季から先発に再転向する右腕にとっては、24年3月8日のオープン戦・巨人戦以来の本拠地での先発マウンドになる。70球程度を予定しており、この日は大阪・舞洲の球団施設での山下とのキャッチボールなどで最終調整。「全球種試せると思うので、その確認と。長いイニングが結構久しぶりなので、体の状態を見られたら」とテーマを掲げた。京セラドームは