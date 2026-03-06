米イスラエルの攻撃を受け、破壊された集合住宅＝5日、テヘラン（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は5日、ニュースサイト、アクシオスのインタビューで、米イスラエルの攻撃で死亡したイランの最高指導者ハメネイ師の後継選出に関与する必要があるとの考えを示した。イランに反米路線からの脱却を要求し、有力候補と目されるハメネイ師の次男選出を否定した。ロイター通信はトランプ氏がイランでクルド人勢力