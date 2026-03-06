広島のドラフト5位・赤木（佛教大）が、1軍本隊に再合流した。大学卒業に必要な単位取得のため、2月28日楽天戦で登板した後に一時チームを離れて勉学に専念。「（単位は）多分大丈夫だと思います」と自信をのぞかせた。この日はマツダスタジアムでキャッチボールや投内連係などで汗を流し、7日の中日戦（マツダ）での本拠地デビューに向けて調整。「初めてマツダスタジアムで投げるので楽しみ。プロの打者は失投はしっかり打ち