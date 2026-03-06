志尊淳が主演を務める連続ドラマ『10回切って倒れない木はない』が、4月12日より日本テレビ系日曜ドラマ枠で放送されることが決定した。 参考：菅田将暉×竹内涼真×間宮祥太朗×岡山天音は秋ドラマ主演に躍進続ける『帝一の國』俳優陣 本作は、秋元康が企画を務めるオリジナルラブストーリー。本作が民放GP帯ドラマ初の単独主演となる志尊が主演を務める。脚本は、『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？