連覇を狙う日本代表が6日、WBC初戦を迎える。大会を独占放送する配信会社Netflixの日本向け中継を担当する日本テレビは5日、本紙取材の答え、今回のNetflixとの連携を「新しい挑戦」と位置づけていることを明らかにした。米国資本の会社とあって、米国人スタッフにとってなじみがあるのはメジャーリーグ方式の中継方法。双方で協議したうえで、今回の中継ではカメラワークや選手データの紹介などで米国方式が一部導入される。