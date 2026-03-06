WBC日本代表でプロ野球オリックスの宮城大弥（24）の妹で女優の宮城弥生が5日、6日の20歳の誕生日を前に東京都目黒区の大円寺を参拝した。高校の卒業式、成人式に続く人生3度目の晴れ着姿を披露し「10代が終わって、一つの区切りになると思う。新しい気持ちで頑張りたい」とほほ笑んだ。20歳になってやりたいことには「お酒を飲む」ことを挙げ「ハブ酒やオリオンビールを飲んでみたい」と沖縄出身らしい回答。「20歳になるとお酒