WBCの開催を記念し、東京スカイツリーが大会ロゴのイメージカラーにライトアップされた。点灯はこの日と、日本の初戦の6日など。点灯式では前回大会で投手コーチを務めた吉井理人氏らがスイッチを押し、注目選手の一人に挙げた大谷に「打っても打たなくてもチームの雰囲気が良くなる。明るく楽しくプレーする姿を」と期待した。東京タワーでも4日間限定の特別ライトアップが行われる。