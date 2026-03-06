「ハンガリーのトランプ」が16年ぶりに退陣の可能性2026年4月に予定されているハンガリー総選挙は、単なる一国の政権選択にとどまらず、欧州連合（EU）の結束、そして日本企業の欧州戦略にも多大な影響を及ぼす転換点となる可能性がある。「ハンガリーのトランプ」の異名を取り、16年にわたり強権的な姿勢で国を率いてきたオルバーン・ヴィクトル首相の長期政権が、退陣の危機に瀕しているからだ。2010年の政権奪還以来、連続4