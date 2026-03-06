俳優の志尊淳（31）が4月12日スタートの日本テレビドラマ「10回切って倒れない木はない」（日曜後10・30）に主演する。民放ゴールデン・プライム帯初の単独主演。秋元康氏の企画で、幼い頃に両親を失い、韓国財閥の養子となった日本人青年を演じる。タイトルは「どんなに難しいことでも、何度も挑戦し続ければ必ず成功することができる」という意味の韓国のことわざで、数々の試練を乗り越えていく男女の純愛物語。失脚し家を