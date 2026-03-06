渡り鳥は主に、道央と道東の２つのルートを通って北海道を通過します。安平町はこのうち道央ルート上に位置しているため、ウイルスが持ち込まれる可能性が高い地域のひとつになっています。 ふだんの生活でも注意が必要です。専門家は死んだ野鳥などを見つけた場合、触らずに自治体に届ける。万が一触ってしまった場合はせっけんで手を洗い、アルコール消毒をするよう呼び掛けています。