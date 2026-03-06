俳優の谷原章介（53）がMCを務めるフジテレビ日曜朝の新情報番組「SUNDAYブレイク.」（前7・00）が29日にスタートする。谷原は「ゆったりと週明けへの活力を養ってもらえるような番組にしたい。時事ネタやスポーツ、エンタメなど『SUNDAYブレイク.』を見ていただければ月曜日の準備は万端。そんな番組にしたいと思っています」と力を込めた。また、オズワルドの伊藤俊介（36）が初めて情報番組キャスターに起用される。「フジ